Vonn grübelt und bedankt sich bei drei ÖSV-Ladies!

„Ich habe so viel zu verarbeiten, aber bevor ich das tue, muss ich mich bei “Cortina„ für die Liebe und Unterstützung an diesem Wochenende bedanken. Von den Veranstaltern über die Fans bis hin zu den Journalisten; Jeder war so nett zu mir in meinem emotionalen Zustand. Und vor allem danke ich den Athleten, die auch daran gedacht hatten, mich nach meinem Lauf zu trösten. Sie haben meinen letzten Lauf in Cortina so besonders gemacht. Sofia Goggia, Conny Hütter, Laurenne Ross, Ragnhild Mowinckel, Ilka Stuhec, Stephanie Venier, Tina Weirather, Ramona Siebenhofer und Kajsa Lie. Danke für die Freundlichkeit und den Respekt, den ihr mir gegenüber gezeigt habt“