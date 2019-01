Unheimliche Brandserie in Klagenfurt geht weiter

Kurz nach 21 Uhr dürfte der unbekannte Täter am Montag den Müllcontainer in Welzenegg in Brand gesteckt haben. 15 Mann der Berufsfeuerwehr Klagenfurt rückten kurze Zeit später an, um größeren Schaden zu verhindern. Der Container brannte komplett aus, ein weiterer wurde angeschmort. Zum Glück wurde aber niemand verletzt.