Brunnendrama: Bergung von Julen (2) unterbrochen

In Spanien hat die dramatische Rettungsaktion rund um den in einen Brunnenschacht gestürzten zweijährigen Julen am Dienstag einen neuen Rückschlag erhalten: Wie spanische Medien berichteten, musste die geplante Bergung wegen eines „Kalkulationsfehlers“ unterbrochen werden. Nachdem es Helfern am Montagabend gelungen war, einen Hilfsschacht zur Bergung des Zweijährigen fertigzustellen, passten die zu dessen Stabilisierung vorgesehenen Rohre nicht. Minenarbeitern sei es daher unmöglich, zur Stelle vorzudringen, an der das Kind vermutet wird. Der Schacht muss nun weiter verbreitert werden.