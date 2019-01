Neues Wohn-Projekt für völligen Verzicht aufs Auto

Rund 110.000 Pkw sind aktuell in der Landeshauptstadt zugelassen. Damit besitzt fast jeder zweite Linzer ein Auto. Aus Sicht von SP-Bürgermeister Klaus Luger und Infrastrukturstadtrat Markus Hein (FP) ist diese hohe Quote mit ein Grund für Staus, Parkplatzprobleme sowie für die hohe Feinstaub- und Stickstoffdioxidbelastung. Die Lösung sieht Luger in der Schaffung neuer Mobilitätskonzepte – wie etwa beim Projekt der GWG an der Ecke Schubertstraße/Schillerstraße.