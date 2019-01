Gastgeber VAE, Japan, Australien im Viertelfinale

Japan siegte gegen Saudi-Arabien 1:0 (1:0) und trifft nun auf die Überraschungsmannschaft aus Vietnam, die sich am Vortag gegen Jordanien durchgesetzt hatte. Das Siegtor erzielte Takehiro Tomiyasu per Kopfball in der 20. Minute, Salzburgs Takumi Minamino wurde in der 77. Minute ausgetauscht. Japan strebt den fünften Titelgewinn nach 1992, 2000, 2004 und 2011 an.