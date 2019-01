Tierquäler in Braunau vergifteten zwei Hunde

Hund immer noch in Tierklinik

Während eines Spazierganges mit ihrem Hund am 15. Jänner bemerkte eine 58-Jährige, ebenfalls aus dem Bezirk Braunau am Inn, dass ihr Hund neben einem Güterweg in der Ortschaft Wurmshub eine unbekannte Substanz fraß. Unmittelbar danach brachte sie den Hund mit massiven Vergiftungserscheinungen in eine Tierklinik, wo er bislang noch immer in stationärer Behandlung ist. Laut Angaben des behandelnden Tierarztes hat der Hund Gift zu sich genommen.