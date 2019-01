Afghanistan: Mehr als 100 Tote bei Taliban-Angriff

Bei einem Anschlag auf eine Basis des Militärs und des Geheimdienstes sind am Montag in der afghanischen Stadt Maidan Shahr mehr als 100 Sicherheitskräfte getötet und 30 Geheimdienstmitarbeiter verletzt worden. Ein Selbstmordattentäter hatte gegen 7.30 Uhr (Ortszeit) eine Autobombe in der Nähe der Basis gezündet.