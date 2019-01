Die Skigebiets-Ehe steht vor „heißer“ Woche

Eine spannende Woche steht im Zusammenhang mit der umstrittenen Verbindung der Skigebiete Hochoetz und Kühtai bevor. Am Dienstag präsentieren die Verantwortlichen der Skigebiete den aktuellen Projektstand, am Freitag wird das Projekt im Rahmen einer öffentlichen Gemeindeversammlung in Silz vorgestellt.