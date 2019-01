Soziales Engagement

Der leidenschaftliche Skifahrer machte sich schon früh ein Bild seines neuen Teams. „Durch die Nähe meines Elternhauses zu Österreich kenne ich den Fußball hier sehr gut. Ich habe viele Videos gesehen und die Mannschaft auch live beobachtet“, so Schweinsteiger, der seinen Bruder in sportliche Entscheidungen nicht einbindet. „Ich habe Bastian nicht um Rat gefragt“, so der 37-Jährige, der sich nebenbei auch sozial engagiert. „Schweini“ ist Botschafter der „Bananen-Flanker-Liga“, in der Jugendliche mit Lernschwäche und geistiger Behinderung, die gerne Fußball spielen, gefördert werden.