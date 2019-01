Alois Perwein

Schmiede für gute Facharbeiter

Seit 1896 besteht die Dachdeckerei bereits: „Es ist schon eine Ehre in einer so langen Familientradition dabei sein zu dürfen.“ Der Fachbetrieb steht voll im Wandel. Gute Mitarbeiter zu finden, ist die zentrale Herausforderung. „Wir haben es in den letzten Jahren verabsäumt, unser Berufsbild positiv zu besetzen.“ Es geht auch viel um Image: „Ein erfüllender Handwerksberuf, draußen in der schönen Natur...“ Gute Dachdecker sollen feinmotorisch fit sein und auch ein mathematisches Verständnis haben.