Superreiche gewinnen pro Tag 2,5 Milliarden Dollar

Kritik an Berechnungsmethode

Oxfam-Kritiker bemängeln, dass Vermögen als die Summe aus Finanzanlagen, Vorsorge und Sachwerten abzüglich der Schulden definiert wird. Demnach hätte der Hochschulabsolvent eines Industrielandes, der zwar einen lukrativen Job, aber noch Zehntausende Euro Schulden aus einem Studentendarlehen hat, weniger Vermögen als ein schuldenfreier Bettler in Bangladesch, der von 1,50 Dollar (etwas mehr als ein Euro) am Tag lebt. Das heißt: Den Allerärmsten werden Menschen zugerechnet, die hoch verschuldet sind - aber eben nicht arm.