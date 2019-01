Zoff mit Tojner: Doskozil verlässt Rapid-Beirat

Der Disput zwischen dem burgenländischen Finanzlandesrat Hans Peter Doskozil (SPÖ) und dem Unternehmer Michael Tojner wirkt bis in den Fußball hinein. Beide sind im Beirat von Rekordmeister Rapid Wien vertreten, beide wurden zuletzt als Nachfolger von Klub-Präsident Michael Krammer gehandelt. Doskozil kündigte am Montag sein Ausscheiden aus dem Gremium an.