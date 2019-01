Bursch verprügelt: FPÖ-Obmann unter Verdacht

Vorfall am 15. Jänner

Am 15. Jänner um 15.35 Uhr bremste der Täter in Pregarten in der Bahnhofstraße seinen Pkw zweimal unvermittelt so stark ab, dass der unmittelbar hinten nachfahrende 15-jährige Mopedlenker aus dem Bezirk Freistadt jedesmal nur mit Mühe einen Auffahrunfall vermeiden hatte können.