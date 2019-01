„Es fehlen die Techniker auf dem Arbeitsmarkt“

Nicht nur kleine Betriebe kämpfen heuer wieder um junge Fachkräfte und Lehrlinge: Sondern auch die großen Namen in der Salzburger Wirtschaft, wie auch die Porsche-Holding. Österreich-Personal-Chef Klaus Fetka erkennt: „Wir haben in Österreich in der Vergangenheit viel zu wenige Techniker und IT-Leute ausgebildet.“ Und fordert mehr Ausbildungsangebot.