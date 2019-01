Waren Sie immer ein Schwarzer, Herr Pirchner?

Waren Sie eigentlich immer schon ein „Schwarzer“?

Ich bin im Heiligen Land Tirol aufgewachsen, quasi in einer politischen Koalition. Mein Vater war ein Ursozialist, meine Mutter hatte schwarzes Blut in ihren Adern. Das war eine respektvolle, lang andauernde, Nutzen stiftende Verbindung. Jeder hat seine Meinung vertreten. Und das ist es auch, was mir am Stil von Sebastian Kurz so gut gefällt. Schluss mit der Anschütterei und der Streiterei - aber nicht im Sinne einer gespielten Harmonie, sondern eines respektvollen Miteinanders. So habe ich es auch privat immer gehalten, da können Sie meine ehemaligen Kollegen fragen.