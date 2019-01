Feiger „Salzanschlag“ auf ein Eislauf-Paradies

Die sinnlose Zerstörungswut kennt in Tirol leider keine Grenzen! Jüngstes Beispiel ist ein feiger Vandalenakt in der idyllischen Gemeinde Wildermieming. Unbekannte hatten dort in der Nacht auf Sonntag auf einem Eislaufplatz Streusalz verteilt. Der Ärger ist groß - vor allem, weil in die Pflege viel Herzblut gesteckt wird.