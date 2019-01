Rund 5000 Taferlklassler buhlen um Volksschulplatz

Zählt man in der Stadt 1154 Einschreibungen, sind es im restlichen Land 3839. Im Vergleich zum Vorjahr gibt es also annähernd gleich viele Taferlklassler, die ab Herbst die Schulbank drücken. Die kleinste Volksschule ist in Vorderfager (Elsbethen). Sie wird einklassig mit nur sechs Kindern geführt. Mit 439 Kids ist die Volksschule Seekirchen die größte. Die Schüler sind auf 22 Klassen verteilt.