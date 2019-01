Edtstadler: „Sie dürfen mir gerne gratulieren!“

Edtstadlers Kandidatur kickt gleichzeitig Salzburgs Ex-Baustadträtin Claudia Schmidt (ÖVP) aus dem Rennen, die sich gegenüber der „Krone“ maßlos enttäuscht gezeigt hat: „Die Claudia ist eine liebe Freundin, ich war auch in Kontakt mit ihr. Es tut mir für sie leid. Aber in der Politik ist es nun einmal so, dass von einem Tag auf den anderen Entscheidungen getroffen werden, die alles ändern können.“