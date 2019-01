Hundeverbot: Brauhaus im Kreuzfeuer der Kritik

„Stehen trotzdem dazu“

„Wir stehen trotzdem dazu“, so Pöschko auf „Krone“-Anfrage. Immer mehr Beschwerden von Gästen wären schließlich der Anstoß gewesen, das umzusetzen, was schon länger in ihren Köpfen herumschwirrte: Hunde lassen sich mit den Hygienebedingungen in einem Restaurant schwer oder nicht vereinbaren. „Viele Menschen tragen ihre Hunde mittlerweile herum wie kleine Kinder. Die Hunde sollen außerdem beim Tisch sitzen und nicht darunter, bekommen dort was zu essen und so weiter. Es gibt aber auch Gäste, die haben Angst, sind allergisch oder stören sich am Geruch eines Hundes“, erklärt Pöschko. Ganz zu schweigen von der Gefahr, dass einmal jemand gebissen werden könnte. Kellner mussten außerdem über die Vierbeiner darübersteigen, was zusätzlich ein Hindernis und eine Gefahr darstellte.