Neuer Markt in Wien bis 2022 gesperrt

Garage, Fußgängerzone und Ladezone vorgesehen

Laut Johann Breitenender, Vorstand des Garagenbetreibers Best in Parking, wird die Garage vier Etagen und eine Grundfläche von etwa 4750 Quadratmetern aufweisen. An der Oberfläche sind eine Fußgängerzone und eine Ladezone vorgesehen. Eine Querung soll es aber weiter geben, damit der Citybus seine Route behalten kann. Die Details zur Oberflächengestaltung sollen noch „im Laufe des Jahres“ festgelegt werden. Anrainer und Geschäftsleute der Umgebung sollen für einen Dauerplatz in der Garage vorgereiht werden. Die Preise der Parktickets stehen noch nicht fest.