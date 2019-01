Nach Skidoo-Unfalltod Ermittlungen gegen Freund!

In der 1520 Einwohnergemeinde Kollerschlag gibt es seit Samstag kein anderes Thema mehr. Seit der 22-jährige Christoph B. von der örtlichen Tischlerei beim Skidoo-Rennen in Neukirchen am Großvenediger (Sbg.) gestürzt und von seinem Nachbarsbub und bestem Freund (20) überfahren und getötet wurde.