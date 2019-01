Großer Applaus für schmerzhafte „Winterreise“

Bei der Premiere von „Die Winterreise“ von Franz Schubert in der BlackBox des Linzer Musiktheaters ließ man auf einem Podium - für das Publikum quasi in „greifbarer“Nähe - die technisch wie ausdrucksmäßig in bravouröser Disposition musizierenden Hauptpersonen, den in Stimme wie Text und Ausdrucksgestaltung perfekten österreichischen Bariton Martin Achrainer und den in seiner lebendigen Klavierbegleitung meisterhaften Italiener Tommaso Lepore, die oft düstere und schmerzvolle Romantik des berühmten Liederzyklus’ anklingen.