Mit Rücktritt Misstrauensvotum entgangen

Für Kopfschütteln hatte die SP-Fraktion von Hohenau an der March in den vergangenen Wochen über den Bezirk Gänserndorf hinaus gesorgt. Nach Unstimmigkeiten zwischen Partei und Bürgermeister Freitag darüber, wann er sein Amt an Vize Wolfgang Gaida übergeben solle, folgte vor zwei Wochen der bisherige Höhepunkt im Streit: ein Misstrauensantrag von VP und SP gegen den Ortschef.