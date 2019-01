Pärchen nahm bei Beutezug sogar Hirschgeweihe mit

Das entdeckten tschechische und österreichische Polizisten bei gemeinsamen Ermittlungen an der Adresse des 38-Jährigen. In der Wohnung des Mannes, der derzeit in seiner Heimat eine Strafe absitzt, wurden zudem zwei Hirschgeweihe gefunden, die aus einer Jagdhütte in Hofern gestohlen worden waren. Mit seiner Freundin hatte der Mann auch Werkzeug und ein Mountainbike in Retz erbeutet. Die Tschechin sitzt in Korneuburg in U-Haft.