Hellmut Samonigg bleibt Rektor der Med-Uni Graz

Nach der bereits im Dezember erfolgten Zustimmung durch den akademischen Senat erfolgte am Montag auch die Zustimmung des Universitätsrats. In Samoniggs zweite Funktionsperiode werden u.a. zahlreiche Berufungen, eine institutionelle Digitalisierungsstrategie sowie die bauliche Umsetzung und Fertigstellung des Modul 2 des Med-Campus Graz fallen. Mit dem zweiten Modul werden ab dem Jahr 2022 alle Einrichtungen der Med-Uni an einem Ort in unmittelbarer Nähe zum LKH-Universitätsklinikum Graz zentriert..