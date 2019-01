Maskenmann überfiel mit Messer Linzer Pizzeria

Ein bislang unbekannter Täter betrat am 21. Jänner 2019 um 0.50 Uhr früh über den Haupteingang ein Restaurant in der Linzer Innenstadt. Der Mann war mit einem ca. zehn cm langen Messer bewaffnet und mit Haube und Schal maskiert. Er ging zielorientiert in die Kellerräumlichkeiten des Lokals, wo die 26-jährige Angestellte mit der Tagesabrechnung beschäftigt war.