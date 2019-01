Der Winter bleibt

Die Temperaturen liegen nachts zwischen minus 6 und minus 20 Grad, tagsüber sind Werte zwischen minus 5 und minus 1 Grad zu erwarten. Nur in der Landeshauptstadt könnten sich auch 0 Grad ausgehen. Auch strahlender Sonnenschein kann die Temperaturen heute, Dienstag, nicht anheben. Für Mittwoch sind dann wieder Wolken und auch leichte Schneefälle angesagt. Es sollte bei wenigen Zentimetern bleiben. Auch am Donnerstag und Freitag bleibt es kalt, die Sonne lässt sich kaum blicken. Für das Wochenende sind die Aussichten auch nicht die besten: Kälte, Schnee und Wolken beherrschen das Wetter am Samstag und am Sonntag.