So will Schweinsteiger bei den Juniors OÖ umrühren

„Ich will, dass meine Spieler befugt sind, Entscheidungen zu treffen. Wichtig ist für junge Spieler, sie gut auszubilden, dass sie auf dem Feld viele Positionswechsel durchführen und einen zielgerichteten Ballbesitz praktizieren. Ich stelle mir einen dynamischen Fußball vor“, präzisierte der ältere Bruder von Deutschlands Fußball-Star Bastian Schweinsteiger am Montag bei einem Pressetermin in Pasching seine Spielidee, die mit dem „Verhaltens-Fußball“ von LASK-Cheftrainer Oliver Glasner korreliert.