-18,4 Grad: Osttiroler Ort Kältepol Österreichs

Seefeld hält in Tirol Kälterekord

Von den Kälterekorden waren alle Bundesländer am Montag mehr als zehn Grad entfernt. Diese liegen selbst in den bewohnten Regionen um minus 30 Grad. Was bewohnte Orte anbelangt, hält in Tirol nach wie vor Seefeld den Kälterekord. Am 2. Februar 1956 wurden dort minus 32,5 Grad gemessen.