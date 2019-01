Instagram-Model trotz Cellulite total erfolgreich

Fast jede Frau hat oder bekommt irgendwann in ihrem Leben Cellulite. Die Dame von nebenan genauso, wie der Hollywood-Star im Fernsehen. Cellulite hat auch nicht zwingend etwas mit dem Gewicht zu tun, auch schlanke Frauen haben sie, weil das Bindegewebe oder die Bindegewebsfasern schwach sind. Trotzdem wird sie nicht gezeigt und lieber Photoshop angewendet. Karin Irby hat darauf keine Lust mehr und sich dazu entschieden, auf Instagram ihr wahres Ich mit all den kleinen Makeln, die jeder Mensch nun mal hat, zu zeigen. Das kommt an.