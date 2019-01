Autofahrer mit Waffe bedroht Mutter und Sohn (4)

Täterbeschreibung

Der Täter ist nach Angaben des Opfers zwischen 18 und 20 Jahre alt, etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß und etwa 70 Kilogramm schwer. Er hat schwarze Haare sowie einen mittellangen Bart, trug zum Zeitpunkt der Tat eine dunkle Jogginghose, ein blaues T-Shirt und habe mit „ausländischem Dialekt“ gesprochen, so die 19-Jährige. Auch Teile des Kennzeichens am Wagen des Tatverdächtigen seien bekannt, so die Exekutive.