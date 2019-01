„Was darf ich jetzt eigentlich noch essen?“

Was tun bei Mehrfachintoleranzen?

Doch was, wenn sich heraustellt, dass mehrere Intoleranzen im Spiel sind und Sie nicht nur auf Ihre Laktosezufuhr, sondern auch den Sorbitanteil in Nahrungsmitteln - oder gar auf (Kreuz-)Allergien - achten müssen? Dann ist guter Rat entweder teurer, an eine langwierige Suche im Internet geknüpft oder einfach in Buchform erhältlich.