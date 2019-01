Ex-Turnlehrer stellt Liverpool-Star vom Platz

Wie krone.at berichtete, gewann der FC Liverpool am Samstag gegen Crystal Palace 4:3. Es gab mehrere Momente des Spiels, an die man sich erinnern wird (im Video die Highlights). Niemand dachte aber, dass am meisten eine Gelb-Rote Karte in Erinnerung bleibt. Doch wenn man vom seinem eigenen Volksschullehrer ausgeschlossen wird, hat das ganze einen ganz merkwürdigen Beigeschmack.