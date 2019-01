Anonymer Spender ließ 160.000 € in Kirche liegen

Die großzügige Gabe in der Christkönigskirche in Saal an der Donau wurde durch das Bistum Regensburg bereits überprüft. „So was kommt nicht oft vor“, sagte Bistumssprecher Clemens Neck über die Höhe der Summe. Da das Geld - gebündelt in 500-Euro-Scheine - am Pfingstsonntag 2018 entdeckt worden war, berichteten deutsche Medien bereits über das „Pfingstwunder von Saal“.