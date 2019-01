Sibylle Rauch wiegt nach Camp nur noch 50 Kilo

Als erster hatte am Freitag Realitydarsteller Domenico de Cicco die Segel streichen müssen. Auf Rauch folgte dann in der Nacht auf Montag der „Alf“-Synchronsprecher Tommi Pipper. Der 77-Jährige hatte zuvor angekündigt, die Show später in einer Reportage zu beschreiben - und zwar so, „wie es wirklich war“.