Stein gegen Panzerglas: Juwelendiebe gescheitert!

Der Geschäftsbesitzer entdeckte am Morgen nach der Tat die eindeutigen Spuren des misslungenen Einbruchs. Sofort alarmierte der Unternehmer die Polizei. Nach ersten Erhebungen gehen die Ermittler davon aus, dass Kriminelle versucht haben, mit einem Stein die Panzerglasscheibe der Auslage des Geschäftes an der Wiener Straße an mehreren Stellen einzuschlagen. Doch das massive Glas hielt stand - die Täter gaben auf und zogen ohne Beute ab. Die Gesetzeshüter suchen nach diesem Coup nach Zeugen, denen in der Nacht vom 18. auf den 19. Jänner etwas aufgefallen ist. Hinweise direkt an den Posten:  059/133 33 05-100.