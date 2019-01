Smart Meter verweigert: Anschluss gekappt

„Am 2. Jänner kam ein Mail an meinen Anwalt, dass der Strom abgeschaltet wird, wenn ich dem Austausch auf einen digitalen Zähler nicht sofort zustimme. Mein Rechtsbeistand war zu diesem Zeitpunkt aber gar nicht im Dienst, weil er Urlaub hatte“, so die Rebellin. Nach zahlreichen Verhandlungen soll nun am 30. Jänner ein letzter Termin zwischen Netz Burgenland und Frau G. in Weppersdorf stattfinden, doch die Kundin lehnt weiterhin einen Smart Meter ab.