Wiener Technoball bringt Style nach Ibiza

Der Wiener Technoball, feiert am 23. Februar sein 10-Jahre-Jubiläum in der Ottakringer Brauerei (16., Ottakringer Platz 1). Anlässlich des großen Ereignisses haben die Veranstalter Bernadette und Nicolaus Helletzgruber ein besonders ausdrucksstarkes Motto kreiert: „Just be You - because you are awesome!“. Dieses wurde nun mit einem eigenem eigenen Fashion- und Lifestyle-Shooting inszeniert.