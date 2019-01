Fahrzeugbrand

Am Sonntagabend stellte ein Einheimischer seinen Pkw in der Nähe seiner Wohnung auf einem öffentlichen Parkplatz in Werfen ab. Kurz darauf geriet der Pkw aus unbekannter Ursache im hinteren rechten Fahrzeugbereich in Brand. Ein Anrainer eines nahe gelegenen Wohnhauses konnte die Flammen mit einem Feuerlöscher bis zum Eintreffen der Feuerwehr in Schach halten. 18 Mann der Freiwilligen Feuerwehr Werfen konnten den Brand rasch löschen. Am Fahrzeug entstand hoher Sachschaden, verletzt wurde niemand.