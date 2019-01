Verkehrsunfall in Thalgau

Unfall Sonntagnachmittag auf der Thalgauegg Landesstraße: Ein Autofahrer (80) überholte, als ein 26-jähriger Flachgauer mit seinem Geländefahrzeug gerade in einen Güterweg einbiegen wollte. Beide Lenker und ihre Beifahrerinnen wurden unbestimmten Grades verletzt und durch das Rote Kreuz in Krankenhäuser eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand großer Sachschaden. Vor Ort durchgeführte Alkovortests verliefen negativ.