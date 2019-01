Neuer Leserbrief-Skandal bei den Sozialdemokraten

Die SPÖ sorgt mit einer höchst fragwürdigen Form der Meinungsbildung für heftigen Wirbel. Ein Funktionär hat per E-Mail seine Betriebsratsmitglieder aufgefordert, einen vorgefertigten Leserbrief an die „Kronen Zeitung“ zu schicken, in dem negative Stimmung gegen die türkis-blaue Bundesregierung gemacht werden soll. „Natürlich checkt die ,Krone‘, dass es sich um eine konzertierte Aktion handelt und wird den Leserbrief nicht öfter abdrucken. Doch es ist auch ein wichtiges Zeichen an die Medien selbst“, schreibt der oberösterreichische Landessekretär der Gewerkschaft vida in dem E-Mail weiter. In den sozialen Medien gehen die Wogen hoch, von „schäbigen Methoden“ ist etwa die Rede.