Maurides zu Rapid? Beim Torjubel auch „gefährlich“

Rund 1,3 Million Euro (plus mögliche Bonuszahlungen) ist Rapid bereit, für den Brasilianer zu bezahlen. Für ZSKA, das im Sommer 300.000 Euro für den 24-Jährigen an Belenenses (Por) überwies, noch immer ein gutes Geschäft. Zumal er in 26 Pflichtspielen 13 Tore und vier Assists erzielte. In Hütteldorf wird Maurides einen langfristigen Vertrag, wohl bis 2022, unterschreiben. Wenn die mündlichen Vereinbarungen heute auch bei den finalen Verhandlungen halten. Daher bleibt Bickel vorsichtig.