Federer: Wachablöse? “Höre ich seit 10 Jahren”

„Ich bin in einer Phase oder ich denke, in der ich mir Freude bereiten will. Das hat mir gefehlt. Ich kann das vielleicht nur noch einmal machen“, erklärte Federer. Er wolle diesmal nicht diese „Megapause“ machen. „Ich habe nicht das Gefühl, dass das wirklich sehr notwendig ist“, sagte Federer, der in Paris nur einmal (2009) den Titel geholt hat.