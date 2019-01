Hirscher: „Werde alt, die Jungs sind schneller“

Zumindest einmal wollte Feller diesen Winter Hirscher biegen. Gestern in Wengen klappte es! „Und dann kommt der junge Franzose daher“, nahm es Feller mit Humor. Für den Rang zwei wie ein Sieg schmeckte. Nach dem Doppel-Aus letzte Woche in Adelboden war der Tiroler tagelang ans Bett gefesselt. „Hals, Nase, Ohren, Bronchien. Alles tat weh.“ An ein Training war nicht zu denken. „Vielleicht ist Training sowieso überbewertet“, scherzte Manu vor den jetzigen Heimspielen in Kitz und Schladming.