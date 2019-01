Montag: Totale Mondfinsternis für Frühaufsteher

Eine totale Mondfinsternis kann man - gutes Wetter vorausgesetzt - Montagfrüh in ganz Österreich beobachten. Ab 4.34 Uhr beginnt die partielle Finsternis des Mondes, mit 5.41 Uhr startet die totale Verfinsterung, die über eine Stunde andauert. Es ist in Österreich die letzte totale Mondfinsternis, die man in den nächsten zehn Jahren zur Gänze sehen kann.