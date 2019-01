Super! Hockey-Juniorinnen holen Silber bei EM

Eine Woche nach den ÖHV-Burschen beim Heim-Event in Wien haben Österreichs Hockey-Juniorinnen die nächste Medaille für Rot-Weiß-Rot geholt. Bei der Europameisterschaft in Tarnowskie Gory in Polen gewannen die Mädchen nach einer 2:5-Finalniederlage gegen Russland die Silbermedaille.