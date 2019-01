Luxus wartet heuer auf Salzburgs neue Lehrlinge

Dass viele Unternehmen heuer in Folge kreativ darin sind, die rund 2600 Lehranfänger mit Extras zu locken, habe seinen Grund, meint Norbert Hemetsberger von der Wirtschaftskammer Salzburg: „Wir haben die Problematik, dass die Jugendlichen weniger werden, der Trend zu höheren Schulen ungebrochen ist und die Wirtschaft wächst, wodurch viele Unternehmer sich etwas überlegen, um an Lehrlinge zu kommen.“ Ähnlich sieht das auch Lukas Mosers Chef, der in seinem 80 mannstarken Unternehmen sechs Lehrlinge ausbildet: „Der Lohn allein ist nicht ausschlaggebend. Man muss ihnen schon etwas zeigen und bieten“, so Sepp Prommegger. Auch im Handel ist die Lage ähnlich: „Da wir für unsere Sozialleistungen, wie gratis B-Führerschein oder auch Prämien von bis zu 4500 Euro, bekannt sind, können wir die 100 Lehrstelle besetzen“, berichtet Spar-Sprecherin Barbara Moser.