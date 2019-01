17-Jähriger beschimpfte und bespuckte Polizisten

Nach einer Auseinandersetzung mit dem Sicherheitspersonal trat ein 17-Jähriger aus Bad Wimsbach am 19. Jänner 2019 gegen 23.10 Uhr bei der Eingangstüre eines Lokals in Vorchdorf die Verglasung ein. Außerdem verletzte er einen Mitarbeiter am Kopf. Beim Eintreffen mussten die Polizisten die Kontrahenten trennen.