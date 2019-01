Vom eigenen Fan getreten, wo es am meisten Weh tut

Unglaublich bizarre Wende beim Drittliga-Spiel zwischen Charlton Athletic und Accrington Stanley (1:0) in England: Die Heimmannschaft Charlton gewann mit einem Tor in der 93. Minute. Unter die Freudentränen mischten sich auch ungute Gefühle. Ein Fan konnte sich im Freudentaumel nicht zurückhalten, rannte aufs Spielfeld, rutschte aber aus und traf die Arsenal-Leihgabe Krystian Bielik an einer extrem empfindlichen Stelle. Hier im Video die Szene, die sogar beim Zuschauen wehtut.