Ausgaben mittels Eigenbelegen gedeckt?

Und da dürfte es laut Sachverhaltsdarstellung wenigstens fragwürdige „Kassenbons“ geben. Mehr als 20.000 Euro in den vergangenen zwei Jahren sollen nur durch selbst ausgefüllte Eigenbelege dokumentiert sein, so lautet zumindest der Vorwurf. Die Frage lautet daher also: Was ist mit dem Geld tatsächlich geschehen? Die Justiz steht am Anfang der Ermittlungen, die können laut Neher durchaus dauern. Für alle Beteiligten gilt natürlich die Unschuldsvermutung.